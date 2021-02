Moeten Lukaku en Zlatan een extra schorsing vrezen? Deze man beslist over het lot van de aanvallers

Krijgen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic een extra schorsing aan de broek na hun scheldtirade in de Milanese derby? Slechts één man beslist over het lot van beide aanvallers: de scheidsrechter.

Paolo Valeri bestrafte beide kemphanen tijdens de wedstrijd met een gele kaart. Maar het is de scheidsrechter die nu ook zal bepalen of Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic een extra schorsing zullen krijgen.

De Italiaanse voetbalbond is namelijk een onderzoek gestart. Valeri moet antwoorden op de vraag of hij de gele kaarten heeft getrokken voor de woordenwisseling of voor de voorafgaande fout. En zijn antwoord is allesbepalend.

Bij een positief antwoord gaan Big Rom en Ibracadabra vrijuit. Als de scheidsrechter dat niet doet zal de Italiaanse voetbalbond verder gaan en beide aanvallers een extra schorsing opleggen.