Leipzig en Liverpool weten waar hun wedstrijd in de Champions League gespeeld zal worden

Liverpool zat met de handen in het haar, nadat het geen toestemming kreeg om in Duitsland te landen voor het duel tegen Leipzig.

De wedstrijd in de Champions League tussen RB Leipzig en Liverpool dat op 16 februari gepland stond, zal in de Puskas Arena in Budapest gespeeld worden. Dat meldt Liverpool op zijn website.

De coronamaatregelen in Duitsland lieten de spelers en staff van Liverpool niet toe om er te landen. De achtste finale van de Champions League moest dus op zoek naar een andere speellocatie.

In Hongarije krijgt de Engelse landskampioen wel toestemming om te landen, waardoor de wedstrijd naar daar verplaatst wordt. De wedstrijd in Liverpool, gepland op 10 maart, wordt gewoon op Anfield gespeeld.