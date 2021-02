Lille OSC aan de leiding in de Ligue 1 dankzij twee doelpunten van Jonathan David

Lille OSC staat aan de leiding in de Ligue 1. De club haalde het deze middag met 0-2 van Nantes en daar had Jonathan David een belangrijk aandeel in. De ex-aanvaller van KAA Gent scoorde de twee doelpunten.

Lille OSC gaat door op haar elan. Na een recente 15 op 15, pakten de mannen van Cristophe Galtier hun zesde overwinning op rij met een 0-2 zege op Nantes. Daardoor staan ze aan de leiding in de Ligue 1. Jonathan David was de sterkhouder bij Lille deze middag. De Canadese spits scoorde beide doelpunten. Het waren zijn zesde en zevende doelpunt in de Ligue 1 dit seizoen. Voor Nantes kwam Renaud Emond, onder meer ex-Standard, vijf minuten voor het einde van de wedstrijd in de ploeg.