OFFICIEEL: STVV verhuurt aanvallende middenvelder aan Portugese club

De transfermarkt is nog niet in alle landen gesloten en daardoor krijgen we nog een uitgaande transfer in de Belgische competitie. Seung-Woo Lee, de aanvallende middenvelder van STVV, wordt uitgeleend aan het Portugese Portimonense SC.

Seung-Woo Lee verlaat (tijdelijk) STVV. De aanvallende middenvelder gaat voor de rest van het seizoen in de Portugese competitie voetballen, want hij wordt verhuurd aan het Portugese Portimonense SC. Seung-Woo Lee kwam dit seizoen nog 13 keer in actie in de Jupiler Pro League en daarin was hij goed voor twee doelpunten. De Kanaries maakten het nieuws van hun nummer 10 zelf bekend op hun website. 🐥🇵🇹 Seung-Woo Lee trekt op huurbasis naar het Portugese Portimonense SC.



➡️ Meer info via https://t.co/3TkoJaGDjA#STVV #canaryforever #SeungWooLee pic.twitter.com/5NLO4UsLDT — STVV (@stvv) February 8, 2021