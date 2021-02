"Messi is onderbetaald, zonder Messi is Barcelona niet meer Barcelona"

Vorige week kwam het salaris van Lionel Messi, zo'n slordige 555 miljoen euro, in de pers naar buiten. Wesley Sonck koos hem als Moment van de Week in Extra Time.

Gaat Lionel Messi na dit seizoen weg bij FC Barcelona? Dat is de vraag die iedereen bezighoudt. Tegen Betis toonde hij zich volgens Wesley Sonck weer onmisbaar. En dus moet Barcelona er alles aan doen om hem te houden.

"Als iets goed is, moet je het houden", vindt Wesley Sonck. "Vorige week hadden jullie het hier over zijn salaris van 555 miljoen euro. Maar na zondag zeg ik: dat is te weinig. Hij is onderbetaald, want zonder Messi is Barcelona Barcelona niet meer. Ik zeg het natuurlijk wat om te lachen, maar deze man is zo speciaal dat hij eigenlijk onbetaalbaar is."

Want waar staat Barcelona zonder Messi? "Dat zal dan wel wennen worden, want de eerste 56 minuten speelden ze zonder hem. Resultaat: 0 keer op doel geschoten en traag handbalachtig voetbal. Messi zorgt voor alle openingen. Je beseft pas wat je mist als hij niet meedoet."