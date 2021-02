Waar ligt de lat van Vincent Kompany? "Na een titel zie ik hem vertrekken bij Anderlecht"

Vincent Kompany is op koers met RSC Anderlecht. Het clubicoon kreeg de zware taak om paars-wit opnieuw naar de Belgische top te loodsen. Ook Marc Degryse gelooft niet dat het Lotto Park een eindstation zal zijn voor hem.

“Ik heb vanaf dag één mijn geloof uitgesproken in Vincent Kompany”, valt Marc Degryse met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. “Als iemand het allemaal kan rechttrekken bij RSC Anderlecht is hij het wel.”

Degryse wil niet opperen dat paars-wit dit seizoen al een titelfavoriet is, maar dat zal er de komende seizoenen wél van komen. “Kompany heeft de kennis, het charisma én hij kan het goed uitleggen. Al klopt dat dat het proces sneller was gegaan zonder enkele beginnersfoutjes.”

“Een titel met Anderlecht zal er ook meteen voor zorgen dat er deuren zullen opengaan”, besluit Degryse. “Ik denk dan meteen aan Manchester City. Pep Guardiola zal er niet eeuwig blijven, hé. Na een Belgische titel zie ik Kompany vertrekken.”