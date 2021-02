Frats Mbaye Diagne krijgt nog een staartje in ons land: rijverbod en boete

Het huwelijk tussen Mbaye Diagne en Club Brugge was allesbehalve een succes. De spits maakte zich wegens zijn gedrag onmogelijk in het elftal van blauw-zwart. Woensdag werd ook zijn straf uitgesproken door de politierechtbank

De Senegalees heeft heel wat uitgestoken tijdens zijn periode in West-Vlaanderen. Zo pronkte hij onder meer in Knokke met zijn peperdure Rolls Royce, maar werd hij er tegengehouden bij een politiecontrole. De spits beschikte niet over de nodige verzekeringspapieren dus namen de agenten zijn rijtuig in beslag.

En dat kreeg nog een staartje. Volgens Het Nieuwsblad heeft de politierechtbank hem nu veroordeeld tot vijftien dagen rijverbod. Daarnaast krijgt hij ook nog een boete van 1040 euro, waarvan 400 euro voorwaardelijk. Het blijft nu maar de vraag of Diagne daar wakker van zal liggen. Na een succesvolle terugkeer bij Galatasaray versierde hij deze winter een transfer naar het Engelse West Bromwich Albion.