Leicester City pakt de scalp van Liverpool dankzij Belgische inbreng

Leicester City wint met 3-1 van Liverpool en dit dankzij Belgische inbreng.

Eén landgenoot deze middag tussen de lijnen in het treffen tussen Leicester City en Liverpool namelijk Youri Tielemans. Zowel Timothy Castagne als Dennis Praet zijn beide nog steeds geblesseerd en moesten plaatsnemen in de tribune.

In de eerste helft waren de beste kansen en het balbezit voor Liverpool maar beide ploegen kwamen niet tot scoren. Zo was de russtand 0-0.

Dit werd ruimschoots goedgemaakt in de 2de helft waarin dat 4 doelpunten vielen. Voor uittredend kampioen Liverpool was het een middag in treurnis ondanks de voorsprong in de 67ste minuut via Salah. Want het was Leicester City dat nadien zijn duivels ontbond en nog driemaal tot scoren kwam. Eerst mocht James Maddison de gelijkmaker netten in de 78ste minuut. Het tweede doelpunt van de middag kwam op naam van Jamie Vardy en het derde en laatste doelpunt kwam op naam van Harvey Barnes. Dit was op aangeven van ex-Racing Genk speler Wilfred Ndidi.

Zo won Leicester City de partij met 3-1 en springt het zo over Manchester United naar de 2de plaats in het klassement. Liverpool blijft 4de staan maar al op 10 punten van leider Manchester City dat nog twee wedstrijden te goed heeft.