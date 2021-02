Landry Dimata van goudwaarde voor Espanyol: huurling scoort winnende treffer in Spaanse topper

Landry Dimata moest zich bij Anderlecht tevreden stellen met een rol als invaller, maar koos daarom voor een nieuw avontuur in de Spaanse tweede klasse. Zondag was hij al meteen belangrijk voor Espanyol. Hij scoorde namelijk het winnende doelpunt tegen de leider.

Landry Dimata trok met zijn nieuwe werkgever naar het veld van leider Mallorca. Espanyol telde vijf punten minder en kon dus opnieuw spanning brengen in de titelstrijd. De Rode Duivel zag vanop de bank zijn ploeg furieus aan de wedstrijd beginnen. Het kwam meteen op voorsprong, maar in de tweede helft bracht Amath Ndiaye de leider weer op gelijke hoogte.

De bezoekers moesten winnen als het nog aanspraak wilde maken op de titel in de Spaanse tweede klasse. Daarom bracht trainer Vicente Moreno op het uur met Dimata extra aanvallend geweld in het elftal. Hij kroonde zich zelfs tot matchwinnaar en maakte het winnende doelpunt. Hierdoor wipt zijn club in de stand naar een tweede plaats en nadert het tot op twee punten van leider Mallorca.

Landry Dimata wordt door paars-wit uitgeleend aan Espanyol, dat ook een aankoopoptie in het huurcontract heeft opgenomen.