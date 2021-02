Jonge Belg overladen met lof na basisdebuut bij PSV: "Hij heeft de voorbije twee jaar heel wat pech gekend"

PSV beleefde een frustrerende avond en kwam, ondanks een heleboel doelkansen, niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen degradatiekandidaat ADO Den Haag. Lichtpuntje: Bij de bezoekers maakte landgenoot Yorbe Vertessen zijn basisdebuut. Met een mooie assist liet hij een ferme indruk na.

De 20-jarige aanvaller mocht bij PSV al verschillende keren invallen, maar begon in Den Haag voor een allereerste keer in de basis. Ontgoochelen deed hij niet. In de tweede helft zette Vertessen met een pass achter het steunbeen Donyell Malen op weg naar de gelijkmaker, al slalomde de Nederlander zich ook heerlijk door de thuisverdediging.

Op het uur werd hij naar de kant gehaald, maar trainer Roger Schmidt had nog enkele mooie woorden over voor het jeugdproduct: “De afgelopen twee jaar waren door heel wat blessures niet gemakkelijk voor hem. We hebben hem tijd gegeven, maar ik zie veel potentie in hem. Hij speelde een goede partij en heeft laten zien wat hij kan. Dat neem ik zeker mee naar de volgende wedstrijden”, verklaarde de Duitser aan ESPN.