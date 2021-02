Goed nieuws voor Club Brugge: wedstrijd wordt vervroegd wegens vrieskou, aftrap al om 16 uur

Club Brugge is woensdagmiddag aangekomen in Kiev. Daar zullen ze kennismaken met de extreme vrieskou die er momenteel in het land heerst. De UEFA heeft daarom besloten om de wedstrijd te vervroegen.

Donderdagavond zal de temperatuur tijdens de wedstrijd tussen Dynamo Kiev en Club Brugge zakken tot -20 (!) graden Celsius. Beide ploegen mogen weigeren om te spelen als de temperatuur zakt tot -15, maar daarom is er besloten om de wedstrijd te vervroegen om zo de grootste vrieskou te vermijden. Dat betekent dat de aftrap in plaats van 19u55 lokale tijd (18u55 uur in België) gespeeld zou worden om 17u00 (16u00 in België).





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Dinamo Kiev - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (18/02).