KV Oostende staat vierde in de stand: Kwalificeren de Kustboys zich voor Play-off 1?

Na 27 wedstijden staat KV Oostende, toch ietwat onverwacht, op plek vier in de stand met evenveel punten als Anderlecht. Een knappe prestatie van de kustploeg die nu mogen dromen van Play-off 1, maar hoe liggen de kansen voor KVO?

KV Oostende speelt goed de laatste weken en dat heeft ook Genk gisteren aan den lijve moge ondervinden. 3-1 in het voordeel van de kustploeg was het verdict na negentig minuten.

De overwinning tegen Genk doet ook de Play-off 1 kansen van Oostende sterk stijgen. Het nadert nu tot op één punt van de Limburgers die derde staan. Toch zullen de Kustboys op niveau moeten blijven presteren want zij zijn niet de enige die azen op een Play-off 1-plekje.

Concurrentie

Anderlecht staat bijvoorbeeld vijfde maar heeft evenveel punten als KVO en ook OHL en Standard liggen op de loer met amper twee punten minder. Maar met nog zeven matchen resterend in de reguliere competitie heeft Oostende het heft wel zelf in handen.

Scorend vermogen

Aan de basis van de goede resultaten van KV Oostende ligt het scorend vermogen van de ploeg. Zeker de laatste wedstrijden weten ze makkelijk de netten te vinden. In hun laatste vier wedstrijden in alle competities scoorden ze maar liefst tien doelpunten. Het is ondertussen ook al 16 wedstrijden geleden (beker inclusief) dat een ploeg de nul kon houden tegen KV Oostende.

Vooral het spitsenduo Sakala/Gueye zorgt voor gevaar. Gecombineerd scoorden de twee spitsen al 22 keer in de Jupiler Pro League. Dat is goed voor meer dan de helft van het totaal aantal gemaakte doelpunten door KVO dit seizoen in de competitie.

Thuis in de Diaz Arena is Oostende ook erg trefzeker. Geen enkele andere ploeg scoorde meer thuisdoelpunten in de competitie dan de mannen van KVO-coach Blessin dit seizoen. Met maar liefst 30 treffers in eigen huis gaan de Kustboys nipt Genk vooraf die er 29 hebben. Beerschot is derde met 27 thuisdoelpunten.

Programma

Zo mogelijk het belangrijkste voor KVO is op dit moment het programma dat ze de komende 7 wedstrijden nog moeten afwerken en dat lijkt wel mee te vallen. Ze spelen enkel nog tegen een rechtstreekse concurrent voor POI als je KV Mechelen erbij rekent. De Kakkers staan momenteel achtste op drie punten van KVO.

Net zoals voor alle andere ploegen die strijden voor een POI-plekje zullen de Kustboys geen punten mogen laten liggen tegen lager gerangschikte ploegen, maar als ze op hetzelfde niveau blijven presteren zoals de voorbije weken het geval was moeten ze zich daar niet al te veel zorgen over maken.

KV Oostende is simpelweg een grote kanshebber in de strijd om Play-off 1. Mochten ze in hun opzet slagen en zich bij de eerste vier kunnen scharen zullen ze daar zeker ook niet misstaan.

Bekijk hier het resterende programma van KVO:

20/02: Eupen - KVO

27/02: KVO - KV Mechelen

08/03: Gent - KVO

20/03: Moeskroen - KVO

03/04: KVO- Waasland-Beveren

10/04: Beerschot - KVO

17/04: KVO- Cercle Brugge