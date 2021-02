Gelukkig is het ondertussen oké, maar... eventjes paniek na allergische reactie bij Bornauw

Sebastiaan Bornauw heeft familie, vrienden en ploegmaats even doen schrikken. De verdediger van 1.FC Köln deed een hevige allergische reactie op de verdoving voor een operatie.

Voor alle duidelijkheid: Sebastiaan Bornauw was nooit in levensgevaar, maar het was eventjes alle hens aan dek. De allergische reactie kwam op de verdoving die hem werd toegediend voor zijn rugoperatie.

Die operatie vond in België plaats, maar is ondertussen uitgesteld. Normaal gezien wordt er binnen enkele dagen een tweede poging ondernomen. Wellicht is Bornauw hierdoor iets langer buiten strijd.