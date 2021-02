Rode Ster Belgrado not amused met racistische uitlatingen tegen Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic volgde de wedstrijd op Rode Ster Belgrado vanuit de tribunes. Iemand uit de achtergrond slingerde hem verschillende verwensingen naar het hoofd. En dat onder het oog van de camera’s.

Ibrahimovic kreeg vulgaire beledigingen naar het hoofd en werd ook ‘balja’ genoemd. Een vernederende term in het Servisch voor Bosniërs. De vader van Ibrahimovic was Bosniër. De spits van AC Milan bleef kalm onder de verwijten.

Rode Ster Belgrado laat het daar echter niet bij. "Wij veroordelen dit met klem en we willen ons bij Zlatan excuseren voor wat hij in ons huis heeft moeten meemaken." Het nodige wordt gedaan om de persoon te identificeren en te bestraffen. De wedstrijd werd achter gesloten deuren gespeeld, maar de loges zaten wel helemaal vol.

Serb Red Star fans calling Zlatan a "balija" (degenerative term towards Bosnian muslims) followed by how he will f*ck him the mouth etc.



Will it go by largely unnoticed? Probably. Why? Because he's not black.pic.twitter.com/cgcNWV4ywi