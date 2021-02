🎥 Erling Haaland laat nog maar eens zijn klasse zien en scoort absolute beauty in de derby tegen Schalke 04

Erling Haaland is een fenomeen. De Noorse aanvaller scoorde deze avond een schitterend doelpunt in de Revierderby tegen Schalke 04. Hij deed het namelijk met een heerlijke retro. Het is al zijn zestiende doelpunt dit seizoen.

Borussia Dortmund neemt het deze avond in de Revierderby op tegen Schalke 04. Net voor de rust kon Dortmund twee keer scoren. Eerst opende Jadon Sancho de score en even later maakte Haaland er 0-2 van.

Vooral het doelpunt van Haaland was zeer indrukwekkend. De Noor scoorde met een schitterende retro. Het is al zijn zestiende doelpunt in de Bundesliga en daar had hij slechts zeventien wedstrijden voor nodig. Hieronder kan u het doelpunt zien via beelden van Eleven Sports.