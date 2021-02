Manchester United haalt het zonder hoogstaand voetbal van Newcastle United en blijft zo de nummer twee in het klassement

Manchester United weet opnieuw wat winnen is in de Premier League. Nadat de club twee keer op een rij had gelijkgespeeld haalde ze het nu met 3-1 van Newcastle. Bruno Fernandes was nog maar eens de uitblinker met één doelpunt en één assist.

Niet dat Manchester United het Newcastle United moeilijk kon maken in de eerste helft, maar de Engelse topclub kwam wel op voorsprong dankzij een schicht van Marcus Rashford. Toch kwam Newcastle nog voor de rust op gelijke hoogte via Allan Saint-Maximin. Na de rust was het aan Bruno Fernandes om zijn klasse te laten zien. De Portugees was in de eerste helft onzichtbaar, maar na de rust was hij goed voor één doelpunt en één assist. Zo haalde Manchester United het met 3-1 van Newcastle en staan ze nu op de tweede plaats in de Premier League.