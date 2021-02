Domper voor Nainggolan: trainer wordt ontslagen bij Cagliari

De terugkeer van Radja Nainggolan naar grote liefde Cagliari is momenteel allesbehalve een succes. Hij lijkt zijn oude vorm maar niet terug te vinden. Daarnaast verkeert zijn ploeg ook onder de degradatiestreep. Daarom heeft het bestuur maandag afscheid genomen van hun trainer.

Vorig seizoen trok de 32-jarige middenvelder op huurbasis naar zijn ex-club Cagliari. Een geslaagd huwelijk, maar uiteindelijk keerde hij terug naar Inter Milaan. Daar kwam hij niet meer in de plannen voor dus trok Il Ninja in januari opnieuw op huurbasis naar Sicilië.

Deze keer verloopt het wel een pak minder vlot bij zijn tijdelijke werkgever. Nainggolan is daar wel een basispion en verzamelde acht basisplaatsen, maar tot scoren kwam hij nog niet. De inmiddels ex-Rode Duivel sprokkelde sinds zijn terugkeer naar zijn grote liefde zelfs nog maar één punt.

Cagliari zakte in de stand volledig weg en staat momenteel ook onder de degradatiestreep. Het eerste veilige plekje telt ondertussen al vijf punten meer. Daarom heeft het bestuur besloten om afscheid te nemen van trainer Eusebio Di Francesco. Dat is een domper voor Radja: zijn ex-trainer van AS Roma had een grote rol in zijn (tijdelijke) terugkeer naar de club.