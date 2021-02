Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 27!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Thomas Didillon. Hij bewees met enkele prima reddingen zijn waarde voor Cercle Brugge in een wel héél belangrijk duel voor De Vereniging in de strijd tegen degradatie.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vijf belangrijke personen. Castro-Montes was (niet voor het eerst dit seizoen) de man die voor veel offensief gevaar zorgde bij AA Gent. Clinton Mata stak heel de Leuvense aanval in de achterzak en blijft zo prima acteren.

Ook de scorende Sainsbury tegen Anderlecht, de eveneens scorende Van Den Bergh voor Beerschot en Vukotic toonden blijk van vorm in hun wedstrijd dit weekend.ā€‹

© photonews

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Vormer - opnieuw een draaischijf pur sang bij Club Brugge, dat zelfs met een half B-elftal prima acteerde tegen Leuven. Marcq won dan weer véél duels voor Zulte Waregem tegen Standard, Mrabti was een lichtpuntje bij Malinwa.

Aanval

Voorin kunnen we niet naast de cijfers en statistieken. Bruno scoorde twee keer voor Zulte Waregem tegen de Rouches, Van der Brempt maakte een prima beurt en scoorde voor Club Brugge tegen OH Leuven.

Dat levert dan onderstaand elftal op: