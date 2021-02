Bondscoach fier op zijn 'Gouden Generatie': "Op jonge leeftijd hebben ze het land met tranen in hun ogen verlaten"

De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 onafgebroken op de koppositie in de FIFA-ranking. Hierdoor kreeg ons nationale elftal jaren geleden al de stempel van "Gouden Generatie" op het hoofd gedrukt. Daar had bondscoach Roberto Martinez het lang moeilijk mee.

De Spanjaard was er niet gerust in. Deze mooie term zou wel eens een enorme druk op de schouders van zijn spelers kunnen leggen: "Voor het WK vond ik dat geen eerlijk begrip. Je moet zoiets krijgen door resultaten te behalen en prestaties neer te zetten, niet door wat miljoenen mensen verwachten. Ik was echt bezorgd voor de druk die de jongens gingen voelen. Ondertussen is dat gevoel door het WK weg, we hebben daar geschiedenis geschreven met een bronzen medaille als beloning", vertelde de bondscoach aan Het Laatste Nieuws.

Hij vindt dat zijn spelers goed met de druk omgaan. Dat komt volgens hem ook omdat de meeste spelers hun thuisland al op jonge leeftijd hebben verlaten om elders te kunnen groeien als voetballer: "Heel wat spelers hebben België al op jonge leeftijd verlaten om te kunnen groeien, met tranen in de ogen omdat ze familie achterlieten. Je hoort vaak dat voetballers verwend zijn, maar ze hebben er heel hard voor moeten werken"