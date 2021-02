Dejan Stankovic & Rode Ster Belgrado tegen AC Milaan en dit in San Siro. Dit gaat vuurwerk geven!

Dejan Stankovic is een monument bij Inter en hij keert terug naar San Siro. Dit als trainer van Rode Ster Belgrado tegen zijn voormalige aartsrivaal AC Milaan.

Dejan Stankovic geeft toe dat het ‘een droom die uitkomt’ is om Rode Ster Belgrado naar San Siro te leiden tegen Milan dat hij ‘op dit moment in de top 10 van Europa’ plaatst. De heenwedstrijd van de Europa League-wedstrijd eindigde met 2-2 in Servië en de terugwedstrijd is in San Siro. Het voormalige paleis van de ex-Inter-speler.

"Als je me een jaar geleden had verteld dat ik hier met mijn team zou komen om een Europese knock-outwedstrijd te spelen in San Siro tegen Milaan, zou ik je vertellen dat het een droom was die uitkwam", vertelde Stankovic aan Sky Sport Italia.“We werden in de heenwedstrijd beloond voor onze moed, want we leverden een geweldige prestatie tegen een fantastische Milanese ploeg, die ik nu in de top 10 van Europa zou zetten.

“Ze zijn een uitdaging voor de Scudetto en hebben zoveel talent. Ik ben trots op mijn jongens en wat ze hebben gedaan om terug te vechten in de eerste etappe, zelfs tot 10 man.