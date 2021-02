Yves Vanderhaeghe legt uit waarom hij Buffel als assistent koos: "We gingen al samen op reis"

Toen Yves Vanderhaeghe ontslagen werd bij KV Kortrijk, moest hij niet lang wachten op een nieuwe job. Hij is nu trainer van Cercle Brugge en koos Thomas Buffel als assistent.

De keuze voor Buffel was een bewuste keuze van Vanderhaeghe. “Door zijn voetbalachtergrond, zijn band met groen-zwart en zijn sociale vaardigheden. Dit leek mij het moment om deze stap te zetten, na zijn passage bij Jacky Mathijssen en Roberto Martínez”, zegt Yves Vanderhaeghe.

De twee schelen elf jaar, maar kunnen het samen goed vinden. “Thomas is van een jongere generatie, maar dat schrikt me totaal niet af. We vierden ooit Nieuwjaar samen, gingen met elkaar op reis en het klikte altijd goed.”

Buffel krijgt ook een speciale positie van Vanderhaeghe. “Hij kan een ander contact hebben met de spelers. Om hen rustig te houden of wat aan te sporen. Dat zijn vaak kleine boodschappen die hij als people manager gemakkelijker kan overbrengen, tegen gelijk wie. Thomas heeft daar voeling voor.”