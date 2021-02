🎥 Mooie beelden: Verbazing bij Elche-doelman nadat Messi om zijn shirt vraagt

Schitterende beelden na afloop van de competitiewedstrijd tussen FC Barcelona en Elche. Elche-doelman Edgar Badia vroeg om het shirt van Messi, maar had niet verwacht dat Messi graag zijn shirt in de plaats kreeg.

Lionel Messi was opnieuw dé man bij Barcelona. De kleine Argentijn was goed voor twee goals in de 3-0 overwinning tegen Elche. Na afloop van de match werd het een bijzonder moment voor de doelman van Elche, Edgar Badia.

Bij het wisselen van truitjes was Badia zichtbaar verrast toen Messi om zijn shirt vroeg. Het beeld zegt nog maar eens hoe voetballers blijven opkijken naar een sterspeler zoals Lionel Messi.