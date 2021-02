Wat met 'het gouden duo': De onderhandelingen met Neymar en Mbappé blijven aanslepen, maar PSG blijft positief

Zowel Neymar als Kylian Mbappé hebben een aflopend contract in de zomer van 2022. Voor Paris Saint-Germain is het dus zeer belangrijk dat het slaagt in de onderhandelingen om de spelers op termijn niet gratis te zien vertrekken.

Technisch directeur Leonardo komt in France Bleu met een update over beide spelers. "Over het contract van Kylian Mbappé zijn de gesprekken al lang lopende. Dat was in eerste instantie vooral om klaarheid te scheppen en duidelijk te maken wat we willen. Nu denk ik dat we op het moment komen dat er een standpunt en een beslissing genomen moeten worden. De dialoog verloopt goed."

Er wordt vaak gesproken over ene transfer van Mbappé naar Real Madrid, maar ook Neymar zou dus een transfer kunnen versieren. "De verlenging van Neymar zit op het goede spoor, maar uiteindelijk is het pas rond als alle handtekeningen gezet zijn. En dat is nog niet het geval", aldus Leonardo.

Beide spelers zijn sinds augustus 2017 actief bij PSG.