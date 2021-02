PSV verspeelt de driepunter tegen Ajax, Tadić schenkt de Amsterdammers nog een punt in de toegevoegde tijd

Het zag er lang naar uit dat PSV tot op drie punten zou naderen van leider Ajax. Zahavi zette de yhuisploeg op voorsprong, maar Tadić trapte in de toegevoegde tijd de 1-1 alsnog binnen via een strafschop. De titelstrijd lijkt nu wel gestreden in de Eredivisie.

Eran Zahavi trapte na 39 minuten de Eindhovenaren op voorsprong. Hij knalde een vrije trap van net buiten de zestien lekker in de linkerbovenhoek. Voor Zahavi, die ook in de heenwedstrijd scoorde tegen Ajax, was het zijn zevende doelpunt in de Eredivisie dit seizoen. De inmiddels 33-jarige Israëliër maakte ook twee doelpunten in de Europa Leaguewedstrijd tegen Olympiakos vorige week. Ook in die wedstrijd scoorde Zahavi een heerlijke vrije trap.

Yorbe Vertessen

Yorbe Vertessen mocht invallen bij PSV. Onze landgenoot, die nog in de jeugd van KVC Westerlo speelde, leek de wedstrijd na 79 minuten helemaal beslist te hebben. Zijn eerste inzet werd gekeerd door Stekelenburg, de 38-jarige doelman van Ajax. In de rebound kon de Belg de bal wel in het doel krijgen. Het leek erop dat de 20-jarige Belg zijn eerste doelpunt gemaakt had voor PSV, maar hij werd alsnog teruggefloten. Hij nam de bal mee met de onderarm waardoor het feestje niet doorging. Over het algemeen kan Vertessen toch terugblikken op een mooie invalbeurt.

Tadić bevrijdt Ajax

Het zag er lang naar uit dat PSV nieuw leven in de titelstrijd ging blazen, maar in de toegevoegde tijd kreeg Ajax nog een strafschop. Dumfries kreeg de bal tegen zijn hand en zo mocht Tadić de 1-1 binnentrappen. Dumfries en Tadić bleken niet de beste vrienden te zijn, want nadat Tadić zijn penalty had gescoord liep hij meteen boos naar de verdediger van PSV. Door dit late doelpunt lijkt de titelstrijd nu wel echt gestreden. Ajax staat zes punten voor op PSV en heeft ook nog een match minder gespeeld.