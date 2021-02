Landgenoot matchwinnaar bij Willem II

Willem II won zondagmiddag met 0-2 van Sparta Rotterdam en deed daarmee erg goede zaken in de strijd tegen degradatie. Landgenoot Mike Trésor was heel belangrijk voor Willem II.

Willem II staat nu zestiende. De achterstand op nummer vijftien VVV-Venlo, dat nog een duel tegoed heeft, bedraagt vijf punten. 'We zullen heus nog wel wedstrijden gaan verliezen, maar ook winnen. Het zal spannend blijven tot het einde, geloof mij maar', voorspelde Petrovic. 'Nu zijn we opgelucht, volgende week gaan we weer verder. Deze punten geven even lucht.'

Voor Petrovic was de wedstrijd bij Sparta zijn vijfde wedstrijd als hoofdtrainer van Willem II. Uit die duels verzamelden de Tilburgers zeven punten. 'Dat is prima', vond Petrovic. 'Natuurlijk, er zaten twee flinke nederlagen bij en dat is niet leuk, maar ik ben ongelooflijk blij met de reactie van de ploeg. Ze vechten om te overleven.'

Mike Trésor mocht het weer eens laten zien op 10 en was met een assist en een goal belangrijk voor Willem II. 'Het was fijn om weer op deze positie te spelen', zei de middenvelder. 'Ik heb de kans gekregen en wel gepakt, denk ik. Een goaltje en een assist is mooi, de overwinning is nog veel mooier. Dit geeft een lekker gevoel.'