Marouane Fellaini mee naar het EK? "We hebben nog niets besloten, maar hij is een unieke voetballer"

Het EK komt alsmaar dichterbij. Roberto Martinez rekende op een succesvolle revalidatie van Axel Witsel, maar lijkt stilletjes aan te zoeken naar een potentiële vervanger. Daarbij lijkt hij ook terug te vallen op een oude bekende.

Er staan verschillende namen op het lijstje. De bondscoach hield eerder al Leander Dendoncker aan als voornaamste vervanger voor de 32-jarige middenvelder van Dortmund, maar ook Sambi Lokonga en Orel Mangala mogen zich opmaken voor een telefoontje van Martinez.

Daarnaast blijft ook Marouane Fellaini een serieuze optie voor het nationale elftal: “We hebben nog niets besloten, maar we hebben Marouane wel een tijd in de gaten gehouden omdat hij een unieke voetballer is. Hij is een competitiebeest die in grote toernooien iets extra kan brengen”, vertelde de Spanjaard aan RTBF.

Vervoegt de boomlange middenvelder deze zomer onze nationale selectie? Roberto Martinez blijft voorzichtig, maar lijkt opnieuw op hem te rekenen. De ex-middenvelder van onder meer Standard, Everton en Manchester United doet het nog steeds goed in China en won er onlangs de beker: “Hij is een speler waar we nog steeds van kunnen leren”, concludeerde de bondscoach.