Georgina steekt de loftrompet over wederhelft Ronaldo, maar: "Een lamp vervangen is onmogelijk"

Achter elke succesvolle man, staat een sterke vrouw. Zo luidt het gezegde en dat is zeker waar voor Cristiano Ronaldo en zijn WAG Georgina Rodriguez.

De vriendin van Cristiano Ronaldo (36) sierde afgelopen weekend de cover van het magazine van de Gazzetta dello Sport. Daarin kwamen we meer te weten hoe het er nu precies aan toe gaat als je getrouwd bent met één van de grootste sterren ter wereld.

Huishoudelijke taken zijn alvast niet weggelegd voor de Portugese balvirtuoos. “Koken doet hij niet, neen. Wij hebben een chef en soms kook ik. Na een ochtendtraining verdient hij lekker eten. En bijvoorbeeld een lamp vervangen is onmogelijk. We hebben hoge plafonds, hé. Als jij Cristiano was, zou je dan een lamp vervangen enkele meters boven de grond? Neen toch."

De rest van het interview is eigenlijk één grote lofzang voor Ronaldo, die duidelijk een inspirerend effect heeft op Georgina. “Aanvankelijk schaamde ik mij om samen met hem te sporten. Hij is en blijft Cristiano Ronaldo. Maar uiteindelijk is dat veranderd - ik voelde me snel op mijn gemak. Hij is mijn inspiratie en grote liefde.”