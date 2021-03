Hein Vanhaezebrouck laat ontgoocheling blijken: "Nu alles op competitie zetten"

KAS Eupen heeft in de Beker van België gewonnen van AA Gent. En dus waren de Buffalo's ten zeerste ontgoocheld.

In de competitie loopt het niet al te vlot voor AA Gent, dus was het zaak om in de Beker van België er vol voor te gaan en misschien zo de kortste weg naar Europa te vinden.

Maar op bezoek bij KAS Eupen liep het in de kwartfinale mis. "We zijn echt ontgoocheld, want we wilden echt winnen", aldus Hein Vanhaezebrouck na de 1-0 nederlaag.

"In de eerste helft waren we beter, maar konden we het niet afwerken. Daarna hebben we de controle verloren over het middenveld. Ze waren gevaarlijker dan ons."

"De ontgoocheling is groot, nu moeten we echt alles inzetten op de competitie. Dat Eupen ons niet ligt? Dat klopt dit seizoen, maar we moeten vooral onze goede eerste helft onthouden."