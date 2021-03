City, met Kevin De Bruyne in de basis, pakt 21ste zege op een rij: "We zijn er nog niet"

Dinsdagavond zegevierde Manchester City, met Kevin De Bruyne opnieuw in de basiself, met 4-1 van Wolverhampton.

Het was de 21ste overwinning op een rij voor City. "Dit had ik twee of drie maanden geleden zeker niet verwacht", zei Guardiola achteraf. Al had het daar wel drie goals in de slotfase voor nodig.

De kloof met United, de eerste achtervolger, is momenteel 15 punten. Beide ploegen staan zondag tegenover elkaar. "Voorlopig staat de kroon nog altijd op het hoofd van Liverpool, de huidige kampioen. We staan er goed voor en we gaan het proberen. Maar kampioen zijn we zeker nog niet.”

Maar overmoed is er zeker nog niet. "Er zijn nog 33 punten te verdienen. We staan er goed voor en ik had dit twee of drie maanden geleden zeker niet verwacht. We blijven kalm en denken nu aan de wedstrijd van komende zondag. We krijgen een uitgelezen kans om daar een goede zaak te doen. Dat gaan we dan ook proberen."

21 zeges op een rij is een record voor City. "Daar moeten we nu niet te veel over praten, maar wel in de toekomst als het seizoen voorbij is. De winter in Engeland is de hel en in die periode hebben we iets ongelooflijks gedaan. Dat is heel opmerkelijk.”