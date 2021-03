Kompany opgelucht naar halve finales: "Een favoriete tegenstander? Nee, ik heb één finale verloren tegen... Wigan"

De vreugde was iets minder uitgelaten dan tegen Standard. Vincent Kompany begrijpt ook dat in deze fase van het seizoen de resultaten het belangrijkste zijn, maar toch had hij het liever wat minder spannend gemaakt tegen Cercle Brugge.

Kompany maakt zich al een stuk minder druk als het resultaat er is, maar niet de manier waarop. Dat is ook logisch. Anderlecht heeft Europees voetbal nodig om er bovenop te komen. Tegen Cercle was het één helft goed, maar de tweede was dan weer ondermaats. Al waren er wel excuses.

"We hebben op karakter moeten spelen, want die intensieve match op Sclessin hing er nog in", knikte hij. "We waren nochtans goed begonnen. Maar het is eigenlijk geen excuus, maar een constatatie. We hadden de benen niet meer om het op de counter af te maken. En je mag ook niet vergeten dat we toch nog een aantal grote kansen hebben gecreëerd. Maar ja, we verloren de duels die we in de eerste helft wel wonnen."

Het klopt dat voor dit Anderlecht de beker veel belangrijker is dan voor Anderlecht-ploegen uit het verleden

Het resultaat is er wel. Nog één match en de finale lonkt. Als ze Club Brugge nog ontwijken en die geraken samen met hen in de finale is een Europees ticket al zo goed als zeker. Maar het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is.

"Nee, ik heb geen favoriete tegenstander. Ik heb één bekerfinale verloren en dat was tegen Wigan. We hadden toen Chelsea geklopt in de halve finales en dacht 'och Wigan'. Eupen heeft ook tegen Gent gewonnen. Er zijn geen ploegen meer die zomaar te pakken zijn."

"Of Anderlecht een prijs nodig heeft? Kijk, Anderlecht heeft altijd prijzen nodig, maar het klopt dat voor dit Anderlecht de beker veel belangrijker is dan voor Anderlecht-ploegen uit het verleden. Dat zou ons een boost kunnen geven. Deze groep haalt meer uit zo'n competitie dan een ander Anderlecht."