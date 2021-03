Thomas Buffel met Cercle naar Genk: "Respect hebben en iets teruggeven"

Zondag speelt Cercle Brugge op bezoek bij Racing Genk. Voor Thomas Buffel, assistent bij groenzwart, wordt het een bijzondere terugkeer naar zijn ex-ploeg.

Cercle Brugge betekende voor Buffel een herlancering van zijn carrière als speler in ons land. We schrijven dan 2009. “Als je als jonge gast ergens begint, kansen krijgt in het leven, dan heb je daar respect voor en moet je iets teruggeven”, zegt Buffel aan KW.

De samenwerking met Yves Vanderhaeghe loopt bijzonder vlot. De twee zijn goede vrienden en vormen een perfecte tandem. “In eerste instantie moet ik de ploeg en Yves als hoofdcoach bijstaan, met goed advies. Soms wel durven zeggen waar het op staat. Dan kan hij nog keuzes maken of hij het al of niet relevant vindt. Daarnaast, als er ruimte is, willen we een stap verder gaan in de ontwikkeling van talenten, hen trainen en beter maken.”

Daarnaast werkt Buffel ook als assistent bij de beloften van de Rode Duivels. “Mijn prioriteit ligt nu bij Cercle. Het is een zeer fijne job, veelzijdig. Ik zie het niet als werk, maar veel meer als een passie.”