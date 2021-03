🎥 Zlatan blijft Zlatan: zingende Ibrahimovic steelt de show in muziekfestival na dolle rit met scooter

Zlatan Ibrahimovic laat zich niet alleen op het veld opmerken. De Zweedse superster liet zich gisteren opmerken op het muziekfestival van Sanremo, en hoe.

Het Festival van Sanremo maakte enkele weken geleden al bekend dat Zlatan Ibrahimovic zijn opwachting zou maken voor een optreden met Sinisa Mihajlovic, de manager van Serie A-club Bologna.

Even was de organisatie ongerust want de 39-jarige spits liet wel erg lang op zich wachten. Al had Zlatan daar een erg goede reden voor. "Ik zat 3 uur vast in de file. Ik kon het niet meer uithouden en vroeg aan mijn chauffeur om me te laten uitstappen."

"Ik heb een motorbestuurder tegengehouden en gelukkig was het een fan van Milan. Toen hij me naar Sanremo bracht, zei hij me op het einde dat hij voor het eerst op de autosnelweg had gereden. We hadden net 60 kilometer afgelegd."

Eind goed al goed uiteindelijk waarna Ibrahimovic de microfoon opnam voor een duetje met Sinisa Mihajlovic. De Zweed voelde zich duidelijk minder in zijn sas dan op het groene terrein.

Wat goed. Zlatan Ibrahimovic stond in de file op weg naar Sanremo, stapte uit en sprong achterop bij een willekeurige scooterrijder, die de Zweed vervolgens nog 60 km naar het festival reed. pic.twitter.com/QsSJfbpdH7 — Wesley Victor Mak (@WesleyVictorMak) March 5, 2021