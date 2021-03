Goed nieuws voor Belgische verdediger: negen dagen geleden nog geopereerd, nu al opnieuw aan het trainen met de groep

Goed nieuws voor Sebastiaan Bornauw. De Belgische verdediger van 1. FC Köln werd negen dagen geleden nog geopereerd aan zijn wervelkolom, maar nu is hij al opnieuw aan het trainen met de groep.

Sebastiaan Bornauw is op de weg terug om binnenkort opnieuw deel te nemen aan competitiewedstrijden. De 21-jarige Belg kampt al sinds eind januari met een blessure aan de rug en negen dagen geleden werd hij geopereerd aan zijn wervelkolom.

De operatie is goed verlopen, want volgens Sporza zou de Belgische verdediger vandaag al met de groep van 1. FC Köln meegetraind hebben. 1. FC Köln zal hem nog goed kunnen gebruiken, want de club staat voorlopig op de veertiende plaats in de Bundesliga.