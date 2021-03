Nederlands graszodenbedrijf wil uit "ethische overwegingen" niet meer leveren voor WK-stadions Qatar: "Verbaasd dat FIFA niet ingrijpt"

Er is al heel wat te doen geweest over de organisatie van het WK 2022 in Qatar. Een onderzoek leverde onlangs nog op dat er al 6.500 arbeiders gestorven zijn bij de bouw van de stadions. Het Nederlandse bedrijf Hendriks Graszoden heeft het er dan ook mee gehad.

Het bedrijf stopte zijn leveringen voor de stadions in Qatar. Hendriks Graszoden is een naam in het wereldvoetbal, want ze leverden al voor heel wat grote toernooien. "We zagen hoe de bouw van de stadions daar geschiedde", aldus woordvoerdster Gerdien Vloet bij 1Limburg. "Lang niet alle arbeiders droegen beschermende kleding. Die houding vanuit de organisatie stond ons niet aan." Het bedrijf begrijpt ook niet waarom de FIFA niet ingrijpt. Er wordt gespeeld met de mensenrechten en de kwaliteitsnormen van het gebruikte materiaal zijn ook niet optimaal. “Dat heeft ons ontzettend verbaasd. Dat hebben we vaak tegen elkaar gezegd. Ons besluit om ons terug te trekken is zeker een aderlating voor het bedrijf. Maar soms moet je een beslissing nemen op ethische gronden.”