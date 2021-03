Christian Benteke, down but never out: "Ik beslis wanneer ik vertrek"

Christian Benteke heeft zich vanuit een verloren positie weten terugknokken bij Crystal Palace. Big Ben krijgt sinds zijn twee doelpunten tegen West Brom in de competitie weer veel speelminuten van coach Roy Hodgson. Goed nieuws met het oog op het EK van deze zomer.

Twaalf basisplaatsen en vijf doelpunten, de wederopstanding van Benteke is een feit. Sinds hij op zes december vorig jaar twee keer scoorde in de competitie tegen West Brom krijgt hij steeds meer vertrouwen van trainer Hodgson. Iets wat niet altijd het geval is geweest doorheen zijn carrière.

"Begin december heeft Roy me tegen West Brom voluit de kans gegeven. Ik scoorde meteen twee keer. Vanaf dan heb ik redelijk constant gepresteerd", zegt Benteke in een interview met Het Laatste Nieuws. "Er zaten matchen tussen dat … ( wikt zijn woorden ) het minder was, maar ik had mijn impact en behield mijn plaats. Ik voel me goed. Ik voel vertrouwen. Zeker als je rekening houdt met wat er allemaal is gebeurd.”

Druk

Tijdens de wintermercato werd de Rode Duivel onder druk gezet door de club om naar West Brom te trekken dat interesse in hem toonde aangezien Crystal Palace dan nog geld zou opstrijken voor Benteke die op het einde van het seizoen een vrije speler is. Het feit dat ze hem richting de uitgang probeerden te duwen maakte Big Ben alleen maar sterker.

"Dat was eigenlijk een boost. Ik heb hen gezegd: ik beslis wanneer ik vertrek. Niet de mensen. Niet de trainer. Niet mijn vrouw. Niet mijn ouders. Niet mijn agent. Enkel ik heb mijn lot in handen. Met alle respect voor de andere aanvallers bij Palace, maar ik weet dat ik met mijn kwaliteiten de ploeg wat kan bijbrengen. Ik speel negen jaar in Engeland. De ervaring heeft me geleerd dat een trainer je door de drukke kalender toch ooit een kans zal moeten geven. (lachje) Zelfs als hij niet wil of mag", aldus Benteke.

Rode Duivels

Dat de ondertussen al 30-jarige spits weer speelminuten maakt is ook gunstig met het oog op een selectie voor het EK al heeft hij nog geen contact gehad met bondscoach Roberto Martinez. “Rien du tout. Shaun Maloney, zijn assistent, stuurt me regelmatig berichten”, aldus Benteke.