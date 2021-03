Arteta verrast tegen Tottenham en gooit zijn kapitein uit de ploeg: "Het moest wel"

Kapitein Pierre-Emerick Aubameyang start op de bank tegen Tottenham. Dat heeft trainer Mikel Arteta beslist.

Mikel Arteta verraste bij Arsenal door Pierre-Emerick Aubameyang uit de basiself te zetten voor het duel tegen Tottenham. Nochtans was de kapitein van The Gunners sterk bezig. Hij scoorde zes keer in evenveel wedstrijden.

Zijn plaats wordt ingenomen door Alexandre Lacazette. Trainer Mikel Arteta lichtte bij Sky Sports de bizarre wissel toe. “Hij zou normaal starten, maar er is een disciplinair dispuut geweest”, vertelt Arteta. Wat precies gebeurde, wilde hij niet verduidelijken.

“We moeten een lijn trekken en gaan nu verder. Hij start op de bank. We hebben een afspraak voor elke wedstrijd en dat moeten we respecteren.”