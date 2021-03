Moet Romelu Lukaku en co plots vrezen voor eerste landstitel sinds 2010? 'Inter Milaan slachtoffer van corona-uitbraak'

Inter Milaan heeft de Italiaanse landstitel binnen handbereik. Romelu Lukaku en co tellen in de stand negen punten meer dan eerste achtervolger en stadsrivaal AC Milan, maar het coronavirus lijkt alsnog roet in het eten te strooien. De spits zal ook niet in actie komen voor de Rode Duivels.

Ook bij Inter Milaan vallen ze plots als vliegen voor het vieze beestje. Een resem aan spelers hebben ondertussen positief getest: zondag Danilo D’Ambrosio, woensdag aanvoerder Samir Handanovic, maar nu kregen ook Stefan De Vrij en Matias Vecino slecht nieuws te horen. De competitieleider is volgens Corriero dello Sport slachtoffer van een corona-uitbraak door … een busrit naar Turijn voor de confrontatie tegen Torino (1-2 winst). Het is dus nog even in spanning afwachten, want naast De Vrij en Vecino zaten ook Achraf Hakimi, Nicolo Barella, Cristian Eriksen, Ivan Perisic, Lautaro Martinez en Romelu Lukaku samen in het voertuig. Momenteel hebben zij nog niet positief getest. De club heeft alle trainingen en persconferenties tijdelijk geannuleerd en voerde een nieuwe testronde door. Een domper, want ze zijn namelijk op weg naar een eerste landstitel sinds 2010. Al hebben ze ook een bonus van negen punten op zak. Volgens Het Laatste Nieuws zal Romelu Lukaku volgende week ook niet aansluiten bij de Rode Duivels.