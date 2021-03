Revelatie van 1B neemt het met Georgië op tegen Zlatan Ibrahimović: "Er komt een getalenteerde generatie piepen"

Georges Mikautadze is één van de revelaties in 1B. De spits scoorde in het begin van het seizoen aan de lopende band voor RFC Seraing, maar moest uiteindelijk in de topschuttersstand de duimen leggen voor Dante Vanzeir.

De 20-jarige spits trof op huurbasis voor de Luikse Club al 18 keer in evenveel wedstrijden raak. Het leverde hem onlangs een contractverlenging op bij FC Metz, maar daarnaast is hij ook opgeroepen voor de nationale ploeg van Georgië: “Een beloning voor mijn goed seizoen”, klonk het op de officiële kanalen van Seraing.

Georges Mikautadze komt zondagavond nog in actie tegen RWDM, maar vertrekt daarna naar Tbilisi om zich voor te bereiden op de komende interlands. Daar zal Georgië het in de groep opnemen tegen Spanje, Zweden, Griekenland en Kosovo: “In feite heb ik tot nu toe alleen naar Ibrahimovic gekeken op TV, nu zal ik het tegen hem opnemen. Dat wordt geweldig. We gaan alles geven om ons te proberen te kwalificeren. Het wordt een moeilijke opdracht, maar het is een getalenteerde jonge generatie die nu komt piepen.”

Daarnaast sprak de goalgetter zich ook uit over de ambities van zijn huidige werkgever Seraing. Ze promoveerden afgelopen zomer naar 1B, maar maken nu nog steeds kans om via de barrages op het hoogste niveau aan te treden: “Ik hoop echt dat we die plek kunnen bemachtigen, dat zou geweldig zijn. Toen ik hier vorige zomer neerstreek hadden we het vooral over overeind blijven. We hebben een geweldige ploeg, ongelooflijk hecht, met een geweldige mentaliteit. We beseften al snel dat we op meer konden hopen."