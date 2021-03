Marc Grosjean over Seraing: "We kunnen iets uitzonderlijks bereiken"

Zondag won RFC Seraing bij Club NXT met 0-1 in 1B. 'Les Métallos' maakten een zeer goede beurt en tellen nu 5 punten voorsprong op de derde in de stand, Lommel.

Union Sint-Gillis werd dit weekend kampioen in 1B, maar het seizoen is nog niet voorbij. De race om de tweede plaats is nog volop aan de gang. De ploeg die de tweede plek weet te bemachtigen speelt tegen de voorlaatste uit de Jupiler Pro League voor het laatste plekje in 1A. Seraing staat er vijf speeldagen voor het einde zeer goed voor om de tweede plek te bemachtigen.

"Het was niet gemakkelijk om te winnen van de Brugse jongeren. Tegen Westerlo lieten ze zien dat ze een grote ploeg het vuur aan de schenen kunnen leggen. Club NXT heeft sinds de start van het seizoen een positieve evolutie doorgemaakt. Ze spelen nu beter en minder naïef. Ondanks de afwezigheid van onze sterspelers Mikautadze en Gueye zijn we erin geslaagd om de drie punten te pakken, een belangrijke overwinning”, zegt Marc Grosjean aan Voetbalkrant.

Het is het doel van Seraing om de tweede plek in 1B vast te houden en zo over te gaan naar eerste klasse: "We zijn nu bezig met de eindsprint, we kunnen echt iets uitzonderlijks bereiken. Het behoud was het oorspronkelijke doel, maar na verloop van tijd zagen we echt dat er meer inzat. Nu kunnen we ons niet meer verstoppen. We moeten doorgaan tot het bittere einde en geen steken meer laten vallen, pas dan gaan we de vruchten kunnen plukken van ons harde werk", voegde de assistent-trainer er nog aan toe.

Vorig seizoen speelde Seraing nog in eerste amateur. Doordat de licentie van drie profclubs werd geweigerd kon Seraing promoveren naar 1B. Nu bestaat de kans dat ze volgend seizoen in de Jupiler Pro League zullen aantreden. "Onze kern heeft een ongelooflijke evolutie en progressie gemaakt. Emilio Ferrera vroeg veel van zijn spelers, maar ze hielden het vol. Afgelopen zomer kwamen er een paar spelers uit Metz bij onze ploeg. Niemand van hen had ervaring, behalve Ablie Jallow. Georges Mikautadze was een van die jongens zonder ervaring..." zei de voormalige coach van Virton en de Union. Mikautadze wist 18 doelpunten te maken in 18 wedstrijden en strijdt met Dante Vanzeir van Union om de topschutterstitel.

Seraing wil op de tweede plek eindigen en zo vechten tegen de voorlaatste uit eerste klasse voor een plekje in de Jupiler Pro League. "Wat ons overkomt is uitzonderlijk en gebeurt niet elke dag. Het is nu of op een bepaalde manier nooit. We zullen moeten vechten tot de laatste speeldag", besluit Marc Grosjean.