Matz Sels na zwaar blessureleed: "Klaar om mijn basisplek terug te pakken"

Matz Sels stond met een gescheurde achillespees aan de kant, na maar liefst acht maanden blessureleed zat hij zondag opnieuw in de selectie van RC Strasbourg. Al moet hij nog even geduld uitoefenen, want concurrent Eiji Kawashima krijgt momenteel nog het vertrouwen van zijn coach.

De nationale doelman nam op het veld van Stade Rennes plaats op de bank, al had hij zelf meteen gehoopt op een basisplaats: “Ik ben er opnieuw klaar voor. Toch ben ik blij voor Eiji want hij is heel belangrijk geweest voor het team. We hebben een goede relatie, maar mijn doel is om terug in het team te komen en weer te spelen. Er zijn niet veel wedstrijden meer”, vertelde Matz Sels in een interview aan Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

Tijdens het gesprek vertelde hij ook over zijn zware achillespeesbreuk die hij 15 juli op training opliep: “Bij een achterwaartse sprint probeerde ik opnieuw naar voor te lopen, mar plots voelde ik dat er iets brak. Twee dagen later werd ik geopereerd.”

RC Strasbourg staat in de stand op een vijftiende plaats. Dit weekend spelen ze in eigen huis tegen Lens, benieuwd of de 29-jarige doelman ook opnieuw tussen de palen zal plaatsnemen