Zlatan terug bij de nationale ploeg van Zweden: "Terug omdat ik dat verdien"

Bijna vijf jaar na zijn internationale afscheid maakt de aanvaller van AC Milan zijn comeback bij de Zweedse nationale ploeg.

Zlatan Ibrahimovic is er al 39 ondertussen. Hij speelde 116 wedstrijden voor de nationale ploeg en scoorde daarin 62 keer. De aanvaller van AC Milan gelooft dat hij met zijn ervaring nog een mooie bijdrage kan leveren.

Toen hij zijn terugkeer aankondigde deed hij dat met niet mis te verstane bewoordingen: “The return of the god”, schreef hij op Instagram. "Ik ben teruggekomen omdat ik dat verdien, om wat ik de afgelopen maanden heb gedaan, niet omdat ik Zlatan heet en Ibrahimovic ben. Als ik opgeroepen ben, is dat om wat ik op het veld gedaan heb”, zegt hij op het Youtubekanaal van de nationale ploeg.

Dat hij in zichzelf gelooft, is een understatement. “Het is een beetje onwerkelijk om hier op mijn leeftijd te zijn, ik kan het team op verschillende manieren helpen. Mijn mentaliteit is altijd hetzelfde: ik wil koste wat kost winnen. Zlatan heeft nu meer ervaring, hij beweegt met meer intelligentie en doet wat hij moet doen om het team op de beste manier te helpen.”