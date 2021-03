FC Barcelona maakt gehakt van Real Sociedad en blijft zo in het spoor van Atlético Madrid: Lionel Messi heeft nieuw record beet

FC Barcelona heeft vanavond gedaan wat het moest doen. De Catalaanse topclub boekte een duidelijke 1-6 overwinning op het veld van Real Sociedad en zo volgen ze nog op vier punten van Atlético Madrid.

FC Barcelona maakte indruk op het veld van Real Sociedad, maar het eerste doelpunt viel pas zo'n 10 minuten voor de rust. Griezmann scoorde het openingsdoelpunt. Even later zorgde Dest met zijn eerste competitiedoelpunt voor de 0-2 ruststand.

In de tweede helft deed Dest er meteen eentje bij en ook Messi (2 doelpunten) en Ousmane Dembélé kwamen nog op her scorebord. Tussendoor scoorde Barrenetxea de eerredder, maar de zware 1-6 cijfers stonden wel op het bord.

Voor Lionel Messi was het een speciale wedstrijd, want de Argentijn speelde zijn 768ste wedstrijd voor FC Barcelona. Daardoor is hij nu alleen recordhouder, want tot voor deze wedstrijd deelde hij het record nog met Xavi.