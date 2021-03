Daam Foulon won op bezoek bij Cristiano Ronaldo en co: "Moest toch even in mijn arm knijpen als ik wakker werd"

Zondag stuntte Benevento op bezoek bij Juventus. De Oude Dame speelde (opnieuw) een teleurstellende partij en zette uiteindelijk ook zelf Adolfo Gaich, eerder op radar van Club Brugge en Antwerp, op weg naar het winnende doelpunt.

Ook landgenoot Daam Foulon begon bij de bezoekers in de basis. Al had hij dat na een teleurstellende prestatie niet verwacht: “Het was sowieso een opsteker. Enkele weken geleden mocht ik vroeg invallen tegen Hellas Verona, maar maakte ik een eigen doelpunt en speelde ik een slechte eerste helft. Bij de rust werd ik opnieuw gewisseld”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De 21-jarige verdediger maakte dus mee deel uit van een stuntzege en ontnam Juventus hun laatste waterkansje op de Italiaanse landstitel: “Iedereen was blij, maar we kunnen pas vieren als het seizoen voorbij is en als we zeker zijn van het behoud. Ik heb na de mach veel berichtjes gekregen en moest toch even in mijn arm knijpen als ik wakker werd.”

De ex-speler van Waasland-Beveren ging na het laatste fluitsignaal op jacht naar een truitjeswissel. Niet dat van superster Cristiano Ronaldo, wel van Mathijs de Ligt: “Vroeger toen we met Anderlecht jeugdtoernooien speelden kwamen we Ajax regelmatig tegen. We kennen elkaar dus een beetje.”