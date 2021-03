In Nederland zijn ze wel heel optimistisch: "De weg naar publiek in de stadions ligt open"

De coronacijfers in Nederland zijn echt niet beter dan bij ons, maar daar hebben ze blijkbaar toch redenen voor optimisme gevonden in verband met de terugkeer van fans naar het stadion. De KNVB verwacht immers dat ze de laatste speeldagen weer publiek gaan mogen toelaten.

Coronaminister Hugo de Jonghe zei op een persconferentie dat vanaf mei met gebruik van toegangstests en de CoronaCheck-app weer in beperkte mate iets mogelijk is.

"Nog niet eerder werd er zo concreet en positief perspectief geboden. Voor de competities in het betaald voetbal betekent dit in elk geval dat in de Eredivisie dan nog vier en in de Keuken Kampioen Divisie nog drie speelrondes plus play-offs met (beperkt) publiek gespeeld kunnen worden dit seizoen", aldus de KNVB in een verklaring die is opgesteld met de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie. "De weg naar publiek in de stadions ligt dus open en we zijn hier klaar voor."