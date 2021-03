Verlaat oudgediende de Luminus Arena voor een nieuw avontuur in de Serie A?

De voorbije weken kwam Jere Uronen door een coronabesmetting niet in actie bij KRC Genk, maar hij kan nog steeds rekenen op voldoende interesse. De verdediger zou deze zomer zomaar eens de poorten van de Luminus Arena achter zich dicht kunnen trekken.

De 26-jarige linksachter is ondertussen al aan zijn zesde seizoen bezig bij KRC Genk. Hij kwam deze campagne 21 keer in actie en liet daarin één assist noteren. Toch lijkt Uronen in de concurrentiestrijd de duimen te moeten leggen voor Gerardo Arteaga.

Het contract van de Fin loopt in de zomer van 2022 ook ten einde. De kans is echter klein dat hij deze zal verlengen. Jere Uronen zou na 167 wedstrijden voor KRC Genk zoeken naar een nieuwe uitdaging. De international is zeer geliefd in het buitenland, volgens Tuttomercatoweb hebben verschillende clubs uit de Serie A hun zinnen gezet op de komst van Uronen.

Uit het verleden blijkt dat Italië een aantrekkelijke bestemming is voor ex-Genkies. Zo kozen onder meer Kalidou Koulibaly (Napoli), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio),Timothy Castagne (Atalanta, inmiddels Leicester City) en recent ook Joakim Maehle (Atalanta) voor een nieuw avontuur in de laars.