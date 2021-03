Obi Mikel laat zich uit over Eden Hazard: "De slechtst trainende speler waar ik ooit mee heb samengespeeld"

De Nigeriaan John Obi Mikel zat van 2006 tot 2017 bij Chelsea en heeft veel spelers zien komen en gaan op Stamford Bridge. Zo speelde hij dus ook een tijd samen met Rode Duivel Eden Hazard.

John Obi Mikel, die van 2006 tot 2017 voor Chelsea speelde, herinnert zich nog goed de trainingen van Eden Hazard, die hij als een geweldige maar o zo luie speler beschouwt. "Als we trainden, wachtte hij tot we klaar waren. Hij is de meest luie speler, maar op zondag was hij altijd de beste speler in de wedstrijd. Het was ongelooflijk. Ik heb altijd gezegd dat Hazard één van de meest begaafde spelers is. Hij had alles: snelheid, kracht, vaardigheid, techniek. Hij stond net achter Messi en Cristiano Ronaldo. Maar alleen als hij dat zou willen," vertelde de 33-jarige middenvelder aan The Athletic.

"Soms zei hij tegen zichzelf: 'Als ik zo goed wil zijn, kan ik zo goed zijn. Niet zo goed als Messi, want hij komt van een andere planeet, maar ik denk dat ik in de buurt van Cristiano kan komen en zelfs beter kan worden." Dat zijn de woorden die uit zijn mond kwamen, maar hij is niet zo toegewijd. Hij traint niet goed, hij is de slechtst trainende speler waar ik ooit mee heb gespeeld," concludeerde Obi Mikel.