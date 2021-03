Kroatische ster Luka Modric houdt het niet droog na bereiken mijlpaal en staande ovatie ploegmakkers

De speler van Real Madrid ging met zijn 135ste cap voorbij Darije Srna en kreeg na de wedstrijd een staande ovatie van zijn ploegmakkers. Hij kreeg er zowaar de tranen van in zijn ogen. De Kroatische bond deelde de filmpjes graag. Ze lieten hem onder meer een compilatie van zijn hoogtepunten als international zien.

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb