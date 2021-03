Wordt 2021 het jaar van Thibaut Courtois? "Nooit getwijfeld aan mijn kwaliteiten"

2021 zou wel eens het jaar van Thibaut Courtois kunnen worden. De doelman van Real Madrid beseft dat hij in de beste jaren van zijn carrière als doelman zit.

Thibaut Courtois lijkt momenteel aan zijn beste periode bezig. “Een keeper kent normaal zijn beste jaren tussen zijn 28ste en zijn 34ste en daar zit ik nu in”, zegt hij aan GVA. “Ik heb wel progressie geboekt sinds het WK 2018. Na een moeilijker eerste jaar bij Real Madrid ben ik nooit gaan twijfelen aan mijn kwaliteiten. Door mijn ervaring lees ik bepaalde situaties nu beter en mijn voetenspel is geëvolueerd. Zidane eist dat ik kan uitvoetballen onder druk. Ik probeer completer te worden.”

Voor Courtois is het niet simpel om er altijd te blijven staan. ”Elke dag staan alle camera's op je gericht en elke keer moet je 110 procent zijn. Maar goed, het hoort erbij. Als je plezier hebt in het voetbal en je gaat elke dag met veel goesting naar de training, helpt dat ook.”

Voor een club als Real Madrid spelen helpt dan natuurlijk ook om het bij de Rode Duivels te maken. “Bovendien zit ik in Madrid in een goeie omgeving dicht bij mijn kinderen. Sinds het seizoensbegin heb ik mijn team al enorm geholpen. Nu al ben ik bij de gelukkigste mensen ter wereld. Zeker als we straks nog de titel pakken en het EK winnen.”