Straffe taal in Italië: "Ik zou Ronaldo verkopen, maar niemand wil hem en eigenlijk zou ik hem nooit gekocht hebben"

Cristiano Ronaldo is volgens oud-voorzitter Cobolli Gigli de exponent van het fout gelopen transferbeleid van de voorbije jaren.

Het gaat volgens de oud-voorzitter een aaneenschakeling van foute beslissingen geweest. “In de afgelopen twee jaar heeft Juventus zich niet goed versterkt, bovendien is er veel verwarring geweest rond Dybala. Ze hebben geprobeerd hem te verkopen, maar dat is niet gelukt. Het is ingewikkeld voor de Argentijn om in zo'n situatie de juiste motivatie te vinden, maar toch had hij de spil van Juve moeten zijn,"zo verklaarde Giovanni Cobolli Gigli bij Radio Crc.

"De fouten die ik aan de huidige directie van Juventus toeschrijf, zijn de fouten die op de transfermarkt zijn gemaakt. Bepaalde aankopen hebben niet volledig overtuigd. Cristiano Ronaldo? Om eerlijk te zijn zou ik hem niet gekocht hebben. Voor zover ik weet, was dit ook de gedachte van voormalig Juventus algemeen directeur Beppe Marotta.”

Het schoentje wringt vooral financieel. “Ronaldo is een buitengewone kampioen, maar zijn salaris van 31 miljoen euro per seizoen is te hoog voor een club als Juve. Ik zou hem verkopen, maar het zal moeilijk zijn een ploeg te vinden die hem dit monsterlijke salaris kan garanderen. Dat is waarom hij uiteindelijk zal blijven.”