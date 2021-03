Geen Courtois, maar iedereen verwachtte Casteels in plaats van Mignolet in doel

Geen Thibaut Courtois in doel bij de Rode Duivels dinsdagavond voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. En dat was toch een kleine verrassing.

Bondscoach Roberto Martinez stelde Thibaut Courtois niet op voor het duel tegen Wit-Rusland. Meer zelfs, de Belgische nummer één bij de doelmannen volgde de match gewoon vanuit de tribune.

Daardoor kwam er naast Hans Vanaken met Simon Mignolet een tweede speler van Club Brugge in de basiself. Opvallende keuze, want iedereen had dan eigenlijk toch wel Koen Casteels verwacht.

Over de keuze tussen Casteels en Mignolet repte Martinez echter niet. “Thibaut is opgestaan met pijn aan de schouder, hij heeft wellicht slecht gelegen in bed. Het is niks ernstigs, een paar dagen rust volstaat, maar we wilden toch geen risico nemen", was de enige uitleg over de keuze bij de doelmannen.